Полузащитник ЦСКА Медина вернулся к тренировкам в общей группе

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина вернулся к тренировкам в общей группе на сборах команды в Турции.

«Чувствую себя отлично. У меня несколько дней была простуда, но сейчас я снова тренируюсь, чему очень рад. Готов сыграть в ближайшей игре с «Динамо». Надеюсь сыграть в обоих оставшихся матчах и успеть набрать форму перед возобновлением сезона», — сказал Медина клубной пресс-службе.

Для парагвайца это была первая тренировка после небольшой простуды, из-за которой он пропустил товарищеский матч с грозненским «Ахматом» 11 февраля (1:1).

Медина в текущем сезоне провел за ЦСКА 16 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей.