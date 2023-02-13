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Сегодня, 20:22

Грушевский: «ЦСКА повезло, что Олег Романцев не разглядел талант Жиркова»

Грушевский поделился мнением о Жиркове
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный болельщик ЦСКА, артист, шоумен Михаил Грушевский поделился мнением о футболисте Юрие Жиркове, который накануне объявил о завершении карьеры в возрасте 39 лет.

«Ну тут разночтений быть не может даже среди тех болельщиков ЦСКА, которые без особых симпатий к Жиркову относились, хотя мне сложно таких представить. Конечно, кто-то считает предательством выступления Юры за другие клубы — он же играл не только за «Челси», но и за «Анжи», «Динамо», «Зенит». С «Зенитом» особенно тяжелые отношения у болельщиков ЦСКА в моральном плане. Жирков, конечно, — выдающийся российский футболист, очень одаренный. Не случайно бразильцы, которые феерили в ЦСКА, когда Жирков там начинал, — это и Карвальо, и Вагнер Лав, и Дуду, и Жо — отмечали не только его характер, но и техническое мастерство, феноменальную выносливость. От бразильцев услышать похвалу на этот счет дорого стоит. Еще нам повезло, что Олег Романцев не разглядел его талант, «забраковал» Жиркова, хотя тот, как мы знаем, хотел за «Спартак» играть. Он больше этому клубу симпатизировал. Что не помешало ему потом верой и правдой служить ЦСКА, играть за наш клуб, завоевать титулы», — приводит слова Грушевского «РБ Спорт».

Последним клубом 39-летнего Жиркова стали «Химки», за которые он выступал с января по июнь 2022 года. В составе ЦСКА Жирков стал двукратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка и Суперкубка России, победителем Кубка УЕФА.

Также он выступал за «Зенит», «Челси», «Спартак» из Тамбова, «Анжи» и «Динамо».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/mihail-grushevskij-tsska-povezlo-chto-oleg-romantsev-ne-razglyadel-talant-zhirkova/
Юрий Жирков
Футбол
РПЛ
Михаил Грушевский
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

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Илья Кутепов

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