Сегодня, 13:30

Кисляк: «Матч со «Спартаком» — особенный»

Константин Белов
Корреспондент

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк рассказал о том, как проходит подготовка к матчу со «Спартаком» в 16-м туре РПЛ.

— Да, матч со «Спартаком» — особенный, — сказал Кисляк журналистам на открытой тренировке. — Подготовка идет, как обычно, как к любому матчу. Стараемся абстрагироваться и готовиться к игре. Еще несколько дней до игры, пока ничего особо не говорили. За день-два до матча начнем в теории готовиться именно к «Спартаку». Пока работаем в штатном режиме. Что касается прошлой игры, то, наверное, не ждешь такого [преимущества в первом тайме] в дерби, но мы вышли заряженными. Получилось забить три быстрых мяча, возможно, связано с тем, что «Спартак» провалил начало, может быть, не настроился. Не знаю. Но мы выходим на каждый матч с одинаковым настроем, постараемся набрать три очка.

— Насколько это важный матч?

— Как-то с детства пошло, что матч ЦСКА — «Спартак» — самое главное дерби страны. Я много раз был на дерби, смотрел по телевизору много раз. Поэтому, наверное, это тот матч, который объединяет всех болельщиков футбола в России. Его смотрят не только фанаты ЦСКА и «Спартака», но и вся футбольная Россия, которая следит за футболом. И даже те, кто не следит за ним.

Встреча между «Спартаком» и ЦСКА пройдет 22 ноября на «Лукойл Арене». Начало матча — в 16.45 по московскому времени.

Матвей Кисляк
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
В РФС устали от скандалов, динамовцы — от поражений.. Пять возможных причин, почему Карпин решил уйти из «Динамо»
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
Степашин: «Уход Карпина — это его личное решение. Ему предлагали работать дальше»
Агент Макарова сообщил, что футболист вернулся в общую группу: «Конфликта с тренером Луисом не было»
Челестини: «Уход Станковича и Карпина? Жалко, им нужно давать время на работу»
Люк Уилкшир заявил о готовности возглавить «Динамо»
Челестини рассказал о физическом состоянии Акинфеева и Облякова перед матчем со «Спартаком»
Челестини: «Не думаю, что у «Спартака» поменяется игровой стиль после ухода Станковича»
  • vvi432

    Успеха и победы армейцам

    18.11.2025

  • Serg D

    Эт точно! Раньше было: Эй Семак (Вагнер Лав, Думбия...)! Теперь пора: " Эй Кисляк давай забей 3 мяча в ворот свиней....!"

    18.11.2025

    • Челестини: «Уход Станковича и Карпина? Жалко, им нужно давать время на работу»

    Агент Макарова сообщил, что футболист вернулся в общую группу: «Конфликта с тренером Луисом не было»
