Алвес — о ценах в России: «Стрижка 5000 рублей, в Бразилии — 800. Видите, какая разница!»
Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес в интервью «СЭ» ответил на вопрос о ценах в России.
— Какая у тебя самая большая покупка?
— Благодаря моему переходу папа сумел купить землю в Бразилии, будет строить дом. Мама смогла сделать необходимые операции. У меня еще очень много желаний, которые нужно воплотить в жизнь. Самая большая — построить дом мечты моей мамы. Мне нужно еще заработать!
— Раз уж заговорили о деньгах, цены в России сильно отличаются от бразильских?
— Сильно. Например, в России стрижка стоит 5000 рублей, в Бразилии — 800 рублей. Видите, какая разница?
Но если мы говорим о супермаркетах и ресторанах, отличий практически нет.
— Хлеб?
— 1 реал. Это около 60 рублей. В России хлеб стоит примерно так же.
— Главное отличие России от Бразилии?
— Климат. У меня на родине многие города на побережье, есть пляжи. Здесь такого нет...
— Какой российский город больше всего тебя удивил?
— Москва — самое красивое место в мире, которое я только видел. Это самый чистый и безопасный город! Все очень хорошо сделано. Очень удивлен Москвой.
— Топ-3 места в Москве?
— Итальянский ресторан La Bottega Siciliana. Второе — в моем доме есть турецкий ресторан, спускаюсь на первый этаж и, когда нет еды, иду туда. Третье — торговый центр рядом с домом.
Алвес в этом сезоне провел за ЦСКА 19 матчей, забил три гола и отдал одну голевую передачу. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего игрока в 6 миллионов евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
4
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
6
|Балтика
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|22.08
|15:30
|Факел – Оренбург
|- : -
|22.08
|18:00
|Ахмат – Ростов
|- : -
|22.08
|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|- : -
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
|- : -
|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|- : -
|23.08
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|23.08
|20:00
|Спартак – Зенит
|- : -
|24.08
|20:30
|Балтика – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0