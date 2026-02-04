Глушаков высказался о возможном возобновлении футбольной карьеры

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков ответил на вопрос «СЭ» о возможном возобновлении карьеры.

— Вы в хорошей форме, о возобновлении карьеры не задумывались?

— Недавно закончил карьеру, но похоже сейчас будут предложения. Увидят, как двигаюсь. Может, в мини-футбольную команду еще приду.

Глушаков выступал за железнодорожников с 2005 по 2013 год, а за красно-белых — с 2013-го по 2019-й. Вместе со «Спартаком» полузащитник стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Последним клубом Глушакова на профессиональном уровне были «Химки», которые футболист покинул зимой 2025 года. Летом 2025 года он объявил о завершении карьеры. В настоящее время Глушаков играет за медиафутбольную команду «СКА Ростов», президентом которой является известный музыкант Василий Вакуленко (Баста).