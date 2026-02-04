Полузащитник ЦСКА Алвес: «Мойзес сумел договориться с таксистом на чистом русском!»

Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес в интервью «СЭ» ответил на вопрос о такси в России.

— Была история, как экс-тренер ЦСКА Марко Николич долго не мог найти доставщика из-за акцента.

— У меня были проблемы, но только с такси. Нужно было куда-то поехать, а я указал не то место. Написать или позвонить не мог, потому что не знаю языка.

К счастью, со мной был Мойзес, сумел договориться на чистом русском! Но в другой раз мне пришлось отменить заказ, заплатив за это деньги, и заказать новую машину.

— Тебя часто узнают в Москве?

— Иногда останавливают. Но здесь намного спокойнее, чем в Бразилии. Там меня бы растерзали, даже нельзя выйти в супермаркет! Все постоянно просят фото.

Алвес в этом сезоне провел за ЦСКА 19 матчей, забил три гола и отдал одну голевую передачу. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего игрока в 6 миллионов евро.