Алвес: «Баринов приехал в ЦСКА, как самый опытный в нашем составе»

Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес прокомментировал «СЭ» переход Дмитрия Баринова из «Локомотива».

— Как себя ведет Дмитрий Баринов в команде?

— Он приехал, как самый опытный в нашем составе. При этом он приехал с уважением ко всем. Мы прекрасно понимаем, что он многое даст нашей команде. Тот дух лидерства, который исходит от него, заразил в положительном ключе нашу команду, — сказал Алвес «СЭ».

13 января ЦСКА объявил о подписании 29-летнего полузащитника. Баринов является воспитанником «Локомотива». Он провел за команду 274 матча, забил 13 голов и сделал 27 результативных передач. В сезоне-2017/18 он стал с «Локомотивом» чемпионом России. Также Баринов трижды выигрывал Кубок России (2016/17, 2018/19, 2020/21) и один раз побеждал в Суперкубке страны (2019).