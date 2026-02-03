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3 февраля, 22:25

Агкацев — о новичках ЦСКА: «Баринов достаточно хорошо и уверенно смотрелся, как и Гонду»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев ответил на вопросы журналистов после матча Winline Зимнего Кубка РПЛ против ЦСКА 2:2 (пенальти 4:5).

— Как тебе новички ЦСКА Баринов и Гонду?

— Мне кажется, они уже влились. Бара достаточно хорошо и уверенно смотрелся, как и Гонду.

— В серии пенальти не хотелось выскочить?

— Честно, хотелось, потому что я давно не играл в сериях. Соскучился по серии пенальти. У меня их в жизни то было всего две. Поэтому хотелось бы попрактиковать.

— Зато твой коллега Матвей Сафонов пенальти обивает.

— Классика! Давненько про Мотю не было вопросов! Я рад за него, конечно.

— Как ты считаешь, он уже стал первым номером «ПСЖ»?

— Надеюсь, да. Надеюсь, продолжит играть и будет удерживать свое место.

— Ты подходил к Арману Царукяну после матча. Следишь за его карьерой?

— Не сказал бы, что я прям огромный фанат UFC. Знаю самых популярных бойцов и слежу за российскими, в том числе за Арманом, с которым мы знакомы через Эдика.

Нападающий Лусиано Гонду празднует дебютный гол за&nbsp;ЦСКА в&nbsp;матче с &laquo;Краснодаром&raquo; в&nbsp;Зимнем кубке РПЛ 3&nbsp;февраля.ЦСКА зарубился с «Краснодаром» — с тремя удалениями, четырьмя голами и победой по пенальти
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Станислав Агкацев
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел 1 : 0
15.08 18:30 Ростов – Рубин 1 : 1
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат 1 : 0
16.08 14:30 Зенит – Динамо 3 : 0
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх 1 : 4
16.08 19:30 Балтика – Спартак 1 : 2
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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