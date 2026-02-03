Агкацев — о новичках ЦСКА: «Баринов достаточно хорошо и уверенно смотрелся, как и Гонду»

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев ответил на вопросы журналистов после матча Winline Зимнего Кубка РПЛ против ЦСКА 2:2 (пенальти 4:5).

— Как тебе новички ЦСКА Баринов и Гонду?

— Мне кажется, они уже влились. Бара достаточно хорошо и уверенно смотрелся, как и Гонду.

— В серии пенальти не хотелось выскочить?

— Честно, хотелось, потому что я давно не играл в сериях. Соскучился по серии пенальти. У меня их в жизни то было всего две. Поэтому хотелось бы попрактиковать.

— Зато твой коллега Матвей Сафонов пенальти обивает.

— Классика! Давненько про Мотю не было вопросов! Я рад за него, конечно.

— Как ты считаешь, он уже стал первым номером «ПСЖ»?

— Надеюсь, да. Надеюсь, продолжит играть и будет удерживать свое место.

— Ты подходил к Арману Царукяну после матча. Следишь за его карьерой?

— Не сказал бы, что я прям огромный фанат UFC. Знаю самых популярных бойцов и слежу за российскими, в том числе за Арманом, с которым мы знакомы через Эдика.