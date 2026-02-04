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4 февраля, 00:00

«С первым местом понятно. Но мой любимый российский игрок — Титов». Аршавин — о выборе лучшим футболистом страны ХХI века

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Андрей Аршавин.
Фото ФК «Зенит»
Интервью победителя масштабного опроса «СЭ» Андрея Аршавина.

«СЭ» провел большое голосование, в котором участвовали как наши журналисты, так и представители других ведущих СМИ, чтобы ответить на вопрос, кто лучший футболист России в этом столетии. Победителем опроса стал Андрей Аршавин.

Бывший игрок сборной России, «Зенита» и лондонского «Арсенала» в интервью «СЭ» прокомментировал результаты голосования.

— Вы признаны лучшим футболистом России в ХХI веке по опросу «CЭ», в котором участвовали 50 ведущих спортивных журналистов страны. Что для вас значит первое место?

— Конечно, это приятно! Хорошо, что «Спорт-Экспресс» решил провести такой опрос. Еще в мое время ваше издание считалось главным в отрасли — и остается им сейчас. Это ценно. Надеюсь, никто из 50 журналистов больше никого не называл, кроме меня. (Смеется.)

— А кто вошел бы в ваш топ-3?

— С первым местом понятно. Там я. Со вторым и третьим надо думать, с ходу сказать сложно... Но много раз говорил, что мой любимый российский игрок — Егор Титов.

Андрей Аршавин.Аршавин — лучший футболист России XXI века. Акинфеев — 2-й, Жирков — 3-й. Итоги большого голосования «СЭ»

— Вы самый узнаваемый российский футболист не только у нас, но и в мире — мы видели кадры, как даже в Марокко просили о совместном фото. Такая популярность удивляет?

— В принципе нет. Я и должен быть там популярен — все-таки за «Арсенал» всегда болело много африканцев.

— Вы как-то сами себя назвали global star — мировая звезда. Это же с иронией?

— Ну, конечно. Когда в первый раз так сказал, даже не думал, что фраза завирусится. А сейчас это уже в стеб превратилось. Не относитесь к таким вещам серьезно.

Полностью интервью Аршавина — в ближайшее время.

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Андрей Аршавин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
Результаты / календарь
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30 тур
14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел 1 : 0
15.08 18:30 Ростов – Рубин 1 : 1
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат 1 : 0
16.08 14:30 Зенит – Динамо 3 : 0
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх 1 : 4
16.08 19:30 Балтика – Спартак 1 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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