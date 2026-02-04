«С первым местом понятно. Но мой любимый российский игрок — Титов». Аршавин — о выборе лучшим футболистом страны ХХI века
«СЭ» провел большое голосование, в котором участвовали как наши журналисты, так и представители других ведущих СМИ, чтобы ответить на вопрос, кто лучший футболист России в этом столетии. Победителем опроса стал Андрей Аршавин.
Бывший игрок сборной России, «Зенита» и лондонского «Арсенала» в интервью «СЭ» прокомментировал результаты голосования.
— Вы признаны лучшим футболистом России в ХХI веке по опросу «CЭ», в котором участвовали 50 ведущих спортивных журналистов страны. Что для вас значит первое место?
— Конечно, это приятно! Хорошо, что «Спорт-Экспресс» решил провести такой опрос. Еще в мое время ваше издание считалось главным в отрасли — и остается им сейчас. Это ценно. Надеюсь, никто из 50 журналистов больше никого не называл, кроме меня. (Смеется.)
— А кто вошел бы в ваш топ-3?
— С первым местом понятно. Там я. Со вторым и третьим надо думать, с ходу сказать сложно... Но много раз говорил, что мой любимый российский игрок — Егор Титов.
— Вы самый узнаваемый российский футболист не только у нас, но и в мире — мы видели кадры, как даже в Марокко просили о совместном фото. Такая популярность удивляет?
— В принципе нет. Я и должен быть там популярен — все-таки за «Арсенал» всегда болело много африканцев.
— Вы как-то сами себя назвали global star — мировая звезда. Это же с иронией?
— Ну, конечно. Когда в первый раз так сказал, даже не думал, что фраза завирусится. А сейчас это уже в стеб превратилось. Не относитесь к таким вещам серьезно.
Полностью интервью Аршавина — в ближайшее время.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
4
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
6
|Балтика
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|1 : 1
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|3 : 3
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|1 : 0
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|1 : 1
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|1 : 0
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|3 : 0
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|1 : 4
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|1 : 2
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0