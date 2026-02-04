«С первым местом понятно. Но мой любимый российский игрок — Титов». Аршавин — о выборе лучшим футболистом страны ХХI века

Интервью победителя масштабного опроса «СЭ» Андрея Аршавина.

«СЭ» провел большое голосование, в котором участвовали как наши журналисты, так и представители других ведущих СМИ, чтобы ответить на вопрос, кто лучший футболист России в этом столетии. Победителем опроса стал Андрей Аршавин.

Бывший игрок сборной России, «Зенита» и лондонского «Арсенала» в интервью «СЭ» прокомментировал результаты голосования.

— Вы признаны лучшим футболистом России в ХХI веке по опросу «CЭ», в котором участвовали 50 ведущих спортивных журналистов страны. Что для вас значит первое место?

— Конечно, это приятно! Хорошо, что «Спорт-Экспресс» решил провести такой опрос. Еще в мое время ваше издание считалось главным в отрасли — и остается им сейчас. Это ценно. Надеюсь, никто из 50 журналистов больше никого не называл, кроме меня. (Смеется.)

— А кто вошел бы в ваш топ-3?

— С первым местом понятно. Там я. Со вторым и третьим надо думать, с ходу сказать сложно... Но много раз говорил, что мой любимый российский игрок — Егор Титов.

— Вы самый узнаваемый российский футболист не только у нас, но и в мире — мы видели кадры, как даже в Марокко просили о совместном фото. Такая популярность удивляет?

— В принципе нет. Я и должен быть там популярен — все-таки за «Арсенал» всегда болело много африканцев.

— Вы как-то сами себя назвали global star — мировая звезда. Это же с иронией?

— Ну, конечно. Когда в первый раз так сказал, даже не думал, что фраза завирусится. А сейчас это уже в стеб превратилось. Не относитесь к таким вещам серьезно.

Полностью интервью Аршавина — в ближайшее время.