Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал решение нападающего Чидера Эджуке приостановить контракт с московским клубом.

13 июля 24-летний нигериец перешел в «Герту» до конца сезона-2022/23.

«Это неприятно для команды, — приводит слова Кучаева Sport24. — Особенно если тебя тренер видит в составе, делает на тебе акцент, отказываясь в теории от других игроков. А потом ты вот так уходишь. Это можно было сделать по-человечески».

В прошедшем сезоне Эджуке забил пять мячей и отдал пять результативных передач в 32 матчах за армейцев во всех турнирах. Контракт нападающего с красно-синими рассчитан до 30 июня 2024 года.