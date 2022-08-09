Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:38

Кучаев — о решении Эджуке приостановить контракт с ЦСКА: «Это можно было сделать по-человечески»

Кучаев прокомментировал решение Эджуке приостановить контракт с ЦСКА
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал решение нападающего Чидера Эджуке приостановить контракт с московским клубом.

13 июля 24-летний нигериец перешел в «Герту» до конца сезона-2022/23.

«Это неприятно для команды, — приводит слова Кучаева Sport24. — Особенно если тебя тренер видит в составе, делает на тебе акцент, отказываясь в теории от других игроков. А потом ты вот так уходишь. Это можно было сделать по-человечески».

В прошедшем сезоне Эджуке забил пять мячей и отдал пять результативных передач в 32 матчах за армейцев во всех турнирах. Контракт нападающего с красно-синими рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-08-09-eto-mozhno-bylo-sdelat-po-chelovecheski-kuchayev-o-reshenii-edzhuke-priostanovit-kontrakt-s-tsska
Константин Кучаев
Футбол
РПЛ
ФК Герта
ФК ЦСКА (Москва)
Чидера Эджуке
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Жена Бекхэма ненавидит невесту сына. Виктория снова оказалась в центре скандала
«Барселона» летит в экономическую пропасть. Футболистам не платят зарплаты, а Левандовски не могут заявить в Ла Лигу
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
В «Химках» подтвердили, что Сергей Юран покинет пост главного тренера команды
Кучаев: «Конкуренция с «Зенитом» реальна. Не думать так — не уважать себя, команду, тренерский штаб»
Что ждет «Спартак». Новые инсайды «СЭ»
Бывший полузащитник «Зенита» Мак перешел в клуб из Австралии
Игрок «Химок» Гбане: «Наша цель — закончить сезон максимально хорошо, мы будем выкладываться на полную»
Власти Москвы выдали разрешение на строительство центральной арены стадиона «Торпедо»
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Сочи» и другие матчи
В «Химках» подтвердили, что Сергей Юран покинет пост главного тренера команды
Кучаев: «Конкуренция с «Зенитом» реальна. Не думать так — не уважать себя, команду, тренерский штаб»
Что ждет «Спартак». Новые инсайды «СЭ»
Бывший полузащитник «Зенита» Мак перешел в клуб из Австралии
Игрок «Химок» Гбане: «Наша цель — закончить сезон максимально хорошо, мы будем выкладываться на полную»
Власти Москвы выдали разрешение на строительство центральной арены стадиона «Торпедо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тигиев: «Мог выпить, любил отдохнуть»

В «Химках» подтвердили, что Сергей Юран покинет пост главного тренера команды
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости