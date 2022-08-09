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Тигиев: «Мог выпить, любил отдохнуть»

Тигиев рассказал, что мог позволить себе выпить, когда выступал за «Спартак»
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший защитник «Спартака» Георгий Тигиев рассказал, как проводил свободное время, когда выступал за московскую команду.

— Я мог отдохнуть. А кто распространяет про меня догадки и слухи, сразу идут на ***. Они только и могут что-то вбрасывать. Я рассказываю, как было. Мне так стыдно... Понимаю, что отец и мать это прочитают.

Да, мог выпить, любил отдохнуть — и что с этого? Да, это неприемлемо, но такое было.

Видел интервью Алиева, он рассказывал про свои гулянки. У меня такого не было. Я много про себя слышал, читал: «Тига — это, Тига — то». Пошли они на ***! В лицо мне это никто не скажет, а за спиной говорить все могут.

— Тебя кто-то из команды пытался вытащить из этого?

— Возможно, сейчас кто-то вспомнит и скажет, что он как-то пытался на меня повлиять. Но в тот момент я бы любого послал. Ты ничего не поймешь, пока сам не осознаешь. Я все понял только в прошлом году в разговоре с отцом. Мне много чего говорили, но я про себя думал: «Контракт есть, бабки есть, все будет нормально. Ни чьи слова я всерьез не воспринимал.

Тигиев перешел в «Спартак» в феврале 2017 года. С тех пор он принял участие в 7 матчах основной команды и в 6 играх «Спартака-2». Также он выступал на правах аренды в «Крыльях Советов» и минском «Динамо».

В июле 2021 года Тигиев покинул «Спартак». С этого момента 27-летний россиянин является свободным агентом. Сейчас футболист играет за медийную команду «Броук Бойз».

Георгий Тигиев. «В «Спартаке» зарплата выросла в 188 раз. Но я все равно занимал». Путь от золота РПЛ до медиалиги

Георгий Тигиев
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 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
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 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
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 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
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 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
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 Химки 4 2 1 1 7-3 7
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 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
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 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
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 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
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