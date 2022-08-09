Тигиев: «Мог выпить, любил отдохнуть»
Бывший защитник «Спартака» Георгий Тигиев рассказал, как проводил свободное время, когда выступал за московскую команду.
— Я мог отдохнуть. А кто распространяет про меня догадки и слухи, сразу идут на ***. Они только и могут что-то вбрасывать. Я рассказываю, как было. Мне так стыдно... Понимаю, что отец и мать это прочитают.
Да, мог выпить, любил отдохнуть — и что с этого? Да, это неприемлемо, но такое было.
Видел интервью Алиева, он рассказывал про свои гулянки. У меня такого не было. Я много про себя слышал, читал: «Тига — это, Тига — то». Пошли они на ***! В лицо мне это никто не скажет, а за спиной говорить все могут.
— Тебя кто-то из команды пытался вытащить из этого?
— Возможно, сейчас кто-то вспомнит и скажет, что он как-то пытался на меня повлиять. Но в тот момент я бы любого послал. Ты ничего не поймешь, пока сам не осознаешь. Я все понял только в прошлом году в разговоре с отцом. Мне много чего говорили, но я про себя думал: «Контракт есть, бабки есть, все будет нормально. Ни чьи слова я всерьез не воспринимал.
Тигиев перешел в «Спартак» в феврале 2017 года. С тех пор он принял участие в 7 матчах основной команды и в 6 играх «Спартака-2». Также он выступал на правах аренды в «Крыльях Советов» и минском «Динамо».
В июле 2021 года Тигиев покинул «Спартак». С этого момента 27-летний россиянин является свободным агентом. Сейчас футболист играет за медийную команду «Броук Бойз».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|
7
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
8
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
12
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
13
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|- : -
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0