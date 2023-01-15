Кучаев: «На сборах игра и задачи совсем другие, чем в РПЛ. Сложно судить о сопернике»

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев подвел итоги товарищеского матча против танзанийского клуба «Симба» (2:2).

«На сборах игра и задачи совсем другие, чем в РПЛ. Сложно судить о сопернике.

Грубо играл соперник? Ну, это футбол. Есть судья, который должен разграничивать такие вещи. Порой случается всякое.

Чувствую себя хорошо, пока под нагрузками, но набираем форму, тренируемся, работаем. Не переживаю, что болельщики будут судить по нам после результата этого матча. Скоро возобновится сезон, там уже мы покажем себя», — сказал Кучаев.

Следующий матч на первом зимнем сборе ЦСКА проведет 19 января против «Оренбурга».