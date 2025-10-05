Мостовой — о возможном уходе Малышева из «Спартака»: «Пришел, ушел — ну и ладно»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном уходе генерального директора красно-белых Олега Малышева.



«Честно говоря, не знаю всю эту структуру с момента ухода Федуна. Меняются они, ну и пусть. Сколько этих спортивных директоров было, привозили португальца этого еще... Пришел, ушел — ну и ладно. Сейчас другой будет на его месте», — сказал Мостовой «СЭ».



В воскресенье, 5 октября, стало известно, что нынешний генеральный директор «Спартака» Олег Малышев в ближайшее время покинет свою должность, но при этом останется в совете директоров клуба. Функционер занимает пост с июня 2023 года.