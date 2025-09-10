Леонченко о контракте Баринова: «Клуб заинтересован в сотрудничестве. Обсуждение деталей продолжается»

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко прокомментировал «СЭ» ход переговоров по новому контракту с полузащитником Дмитрием Бариновым.

«Мы находимся в постоянном диалоге с представителями Дмитрия Баринова, вчера прошла очередная встреча по возможному продлению контракта игрока, стороны услышали позицию друг друга. На данный момент нам не поступало заслуживающих внимания предложений о переходе Баринова от других клубов. «Локомотив» заинтересован в продолжении сотрудничества с футболистом, обсуждение деталей соглашения продолжается», — сказал Леонченко «СЭ».

Ранее агент Владимир Кузьмичев заявил, что генеральный директор «Локомотива» отказался обсуждать продление контракта капитана команды.

Контракт Баринова с клубом истекает летом 2026 года.