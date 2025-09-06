Кирилл Глебов получил повреждение мышц бедра в матче с Иорданией

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов получил повреждение мышц бедра во время матча за сборную России против Иордании, сообщает пресс-служба армейского клуба.

Футболист вернулся в расположение ЦСКА. По результатам медобследования игрок пропустит около трех-четырех недель. В этот период красно-синие проведут 3 матча в РПЛ — против «Ростова», «Сочи» и «Балтики». Кроме того, армейцы сыграют еще один матч против калининградского клуба в FONBET Кубке России.

Матч с Иорданией стал дебютным для 19-летнего хавбека за национальную команду. Глебов вышел на поле на 62-й минуте, заменив Андрея Мостового.