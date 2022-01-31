Кучаев: «Интересовался у Березуцкого, стоит ли уходить из ЦСКА. Он ответил: «Ты уже большой мальчик и должен принимать решение сам»

Кучаев рассказал, что советовался с Василием Березуцким перед переходом в «Рубин»

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев, выступающий на правах аренды в «Рубине», рассказал о самом счастливом дне в московском клубе.

«Наверное, когда взяли Суперкубок, хотя я тогда и не играл, — приводит слова Чалова «Чемпионат». — Всегда хочется выигрывать трофеи, но единственное, что мы завоевали, — это как раз Суперкубок».

Также полузащитник рассказал, с кем советовался перед переходом в казанский клуб.

«Я больше с Василием Владимировичем разговаривал, — сказал он. — Интересовался у Березуцкого, стоит ли уходить из ЦСКА. Он ответил: «Ты уже большой мальчик и должен принимать решение сам».

Кучаев перешел в «Рубин» на правах арендного соглашения до конца нынешнего сезона. Соглашение предусматривает опцию выкупа трансфера полузащитника. В нынешнем сезоне 23-летний россиянин провел за ЦСКА 15 матчей и забил один мяч. Перед переходом в казанский клуб он продлил контракт с московским клубом до конца сезона-2023/24.