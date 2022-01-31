Джордан Ларссон рассказал, каким видит свое будущее в «Спартаке»

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон в интервью «СЭ» рассказал, каким видит свое будущее в московской команде.

— У меня еще полтора года контракта, — отметил футболист. — Я сфокусирован на этом и на том, чтобы улучшить свою игру. Не могу загадывать наперед или строить планы. Это не в моих руках, а в руках клуба. Оставшееся время по контракту я намерен делать все, чтобы максимально помочь клубу. А что будет потом — увидим.

— «Спартак» объявил о продлении контрактов с несколькими игроками, чьи соглашения истекали летом 2023 года. У тебя такая же ситуация. Клуб уже сделал предложение о продлении?

— Эту тему я бы не хотел комментировать.