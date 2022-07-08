«Чемпионство». Полузащитник ЦСКА назвал цель команды в новом сезоне

Полузащитник ЦСКА Багринцев заявил, что команда собирается стать чемпионом России в предстоящем сезоне

19-летний полузащитник ЦСКА Эдуард Багринцев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Дмитрием Барулевым оценил подготовку команды к новому сезону.

—Завершившийся турнир — хорошая подготовка к сезону?

— Да, считаю, что это хорошая подготовка к сезону.

— Как вам работа под руководством Федотова?

— Все хорошо. Тренировки стали тяжелее. Сборы прошли тяжелее. Для молодого игрока это только на пользу.

— Какие цели у команды на следующий сезон?

— У нас есть одна цель — чемпионство. Как можно больше побеждать и стать чемпионами.

В первом туре РПЛ-2022/23 ЦСКА сыграет против «Урала» на своем поле. Матч состоится 16 июля, начало — в 15.00 (мск).