«Чемпионство». Полузащитник ЦСКА назвал цель команды в новом сезоне
Полузащитник ЦСКА Багринцев заявил, что команда собирается стать чемпионом России в предстоящем сезоне
19-летний полузащитник ЦСКА Эдуард Багринцев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Дмитрием Барулевым оценил подготовку команды к новому сезону.
—Завершившийся турнир — хорошая подготовка к сезону?
— Да, считаю, что это хорошая подготовка к сезону.
— Как вам работа под руководством Федотова?
— Все хорошо. Тренировки стали тяжелее. Сборы прошли тяжелее. Для молодого игрока это только на пользу.
— Какие цели у команды на следующий сезон?
— У нас есть одна цель — чемпионство. Как можно больше побеждать и стать чемпионами.
В первом туре РПЛ-2022/23 ЦСКА сыграет против «Урала» на своем поле. Матч состоится 16 июля, начало — в 15.00 (мск).
Положение команд
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|И
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|П
|+/-
|О
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|Зенит
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|0-0
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2
|Сочи
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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