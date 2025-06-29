Источник: Личка хочет возглавить зарубежный клуб

Бывший главный тренер «Динамо» Марцел Личка может возглавить один из зарубежных клубов, сообщает Legalbet.

По информации источника, после увольнения из московского клуба 47-летний специалист решил не рассматривать предложения из России, поскольку хочет поработать с европейской командой, выступающей на международной арене.

Личка тренировал «Динамо» с июля 2023-го по май 2025 года. В минувшем сезоне бело-голубые под его руководством заняли пятое место в чемпионате России. Ранее чешский специалист также возглавлял «Оренбург».