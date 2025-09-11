Полузащитник Батырев покинул «Сочи»

«Сочи» объявил о расторжении контракта с полузащитником Амиром Батыревым по обоюдному согласию сторон.

23-летний россиянин стал игроком «Сочи» в 2022 году. Его дважды отдавали в аренду, в «Сокол» и «Енисей».

В сезоне-2024/25 Батырев в 18 матчах за красноярцев не отметился результативными действиями.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 225 тысяч евро.