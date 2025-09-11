Полузащитник Батырев покинул «Сочи»
«Сочи» объявил о расторжении контракта с полузащитником Амиром Батыревым по обоюдному согласию сторон.
23-летний россиянин стал игроком «Сочи» в 2022 году. Его дважды отдавали в аренду, в «Сокол» и «Енисей».
В сезоне-2024/25 Батырев в 18 матчах за красноярцев не отметился результативными действиями.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 225 тысяч евро.
Источник: ФК «Сочи»
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|
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|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
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|9
|5
|4
|0
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|
5
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|9
|6
|0
|3
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|9
|1
|2
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|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
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|11.10
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Александр Соболев
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|
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Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
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|И
|К
|Ж
|
|
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Илья Рожков
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|1
|2
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|1
|1
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