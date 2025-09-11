В «Урале» оценили идею введения налога на легионеров: «Клубам будет тяжело»

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» высказался о возможном введении налога на легионеров в РПЛ.

«Министр правильно сказал, что это идет на откуп РФС. Где клуб деньги возьмет, чтобы такую же сумму, за которую игрока купили, заплатить налогом? Никто тогда к нам не поедет — клубам будет тяжело», — сказал Иванов «СЭ».

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что лимит — «единственный инструмент влияния государства в профессиональном футболе». А также добавил, что все остальное «должно быть отдано Российскому футбольному союзу».