Садыгов отказался от комментариев по теме возможного запрета футбольной деятельности

Бывший инвестор «Химок» Туфан Садыгов в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова генерального секретаря РФС Максима Митрофанова, заявившего о готовности обратиться в ФИФА с целью запрета футбольной деятельности бизнесмена.

«Без комментариев», — сказал Садыгов «СЭ».

9 сентября Арбитражный суд Московской области принял решение признать банкротом «Химки» из-за долга перед бюджетом в размере более 448 миллионов рублей.