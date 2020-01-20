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Полузащитник «Арсенала» Ковалев начинал карьеру футболиста в суворовском училище

12:59
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Полузащитник тульского «Арсенала» Юрий Ковалев отметил, что начинал карьеру футболиста в минском суворовском училище.

 — В суворовском минском училище делали спецкласс по футболу, собирали лучших ребят из разных областей, — цитирует официальный сайт «Арсенала» Ковалева. — Мне тогда было 14 лет. Наша команда была базовой для сборной по соответствующему возрасту, поэтому я переехал в Минск. До этого тренировался дома, в городке Белыничи Могилевской области.

Сделать карьеру военного? — Никогда не было такого желания. В столице мы были все на виду у футбольных специалистов, не то что в Могилеве. Но в училище приходилось и строем маршировать, и в наряды ходить, и подниматься строго по расписанию. Не склонен менять клубы, как перчатки. Сначала играл в дубле, в 2012 году меня стали выпускать на замену в основе.

Его контракт с тульской командой будет действовать до 30 июня 2022 года. Ранее 26-летний футболист выступал за солигорский «Шахтер».

Дополнительная информация

https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/yuriy-kovalev-v-arsenale-dushevnaya-atmosfera/

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