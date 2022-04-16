Полузащитник «Ахмата» Трошечкин объяснил поражение в матче с «Динамо»

Полузащитник «Ахмата» Александр Трошечкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» подвел итоги матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (0:2).

— Что сегодня не получилось?

— Мы пропускаем уже в очередной игре. Совсем глупые мячи. Сами ошибаемся, а сильные команды такое не прощают. То, что мы планировали — мы делали в первом тайме. У нас получалось сдерживать атаки, убегать в быстрые контратаки. У меня был момент, но я подвел и не забил. Было еще пару подходов, но мы их не реализовали.

— Ты понимаешь, за что сейчас борется «Ахмат»?

— Мотивация у нас есть. Мы стараемся играть на победу в каждом матче. Но результата, к сожалению, нет. Качество игры у нас не такое плохое, как результат. Не знаю, с чем связано. Конечно, соперники непростые. В ближайшие игры мы должны вернуться.

— Еврокубков нет. «Ахмат» не борется за медали, вылет не грозит. За что вы боретесь?

— Еврокубков нет ни у кого. Нужно становиться лучше с каждым днем. Спорт — это прогресс. В каждой игре нужно становиться лучше, чем ты был. Мы играем с сильными соперниками. Должны доказывать, что мы тоже состоятельные. Пока по результатам это не получается, к сожалению, — сказал Трошечкин.

После победы «Динамо» осталось на втором месте турнирной таблицы РПЛ, имея в активе 52 очка. «Ахмат» (32 очка) идет восьмым.