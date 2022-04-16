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Полузащитник «Ахмата» Трошечкин объяснил поражение в матче с «Динамо»

Полузащитник «Ахмата» Трошечкин считает, что команда пропустила глупые голы в матче с «Динамо»
Севастиан Терлецкий
,  
Артем Бухаев
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Полузащитник «Ахмата» Александр Трошечкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» подвел итоги матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (0:2).

— Что сегодня не получилось?

— Мы пропускаем уже в очередной игре. Совсем глупые мячи. Сами ошибаемся, а сильные команды такое не прощают. То, что мы планировали — мы делали в первом тайме. У нас получалось сдерживать атаки, убегать в быстрые контратаки. У меня был момент, но я подвел и не забил. Было еще пару подходов, но мы их не реализовали.

— Ты понимаешь, за что сейчас борется «Ахмат»?

— Мотивация у нас есть. Мы стараемся играть на победу в каждом матче. Но результата, к сожалению, нет. Качество игры у нас не такое плохое, как результат. Не знаю, с чем связано. Конечно, соперники непростые. В ближайшие игры мы должны вернуться.

— Еврокубков нет. «Ахмат» не борется за медали, вылет не грозит. За что вы боретесь?

— Еврокубков нет ни у кого. Нужно становиться лучше с каждым днем. Спорт — это прогресс. В каждой игре нужно становиться лучше, чем ты был. Мы играем с сильными соперниками. Должны доказывать, что мы тоже состоятельные. Пока по результатам это не получается, к сожалению, — сказал Трошечкин.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 25-й тур
15 апр, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
2:0
Ахмат
Голы
Смолов, 59 (1:0), Тюкавин, 79 (2:0)
Динамо
Шунин Паршивлюк Бальбуэна Евгеньев Лаксальт (Скопинцев, 85) Моро Макаров (Грулев, 84) Захарян Шиманьски (Лесовой, 73) Фомин Смолов (Тюкавин, 66)
Ахмат
Гудиев Тодорович Богосавац Семенов Быстров Коновалов (Иналкаев, 80) Садулаев (Карапузов, 53) Трошечкин (Умаев, 81) Харин (Ибишев, 87) Тимофеев Себай (Конате, 53)
Предупреждения
Моро 43’  -  Трошечкин 31’, Себай 50’, Умаев 83’
Судьи
Иванов (Ростов-на-Дону) Усачев (Ростов-на-Дону) Петросян (Ростов-на-Дону)
ВАР
Безбородов (Санкт-Петербург) Веретешкин (Санкт-Петербург)

После победы «Динамо» осталось на втором месте турнирной таблицы РПЛ, имея в активе 52 очка. «Ахмат» (32 очка) идет восьмым.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Рубин

П1

26%

1.39

ТБ 2.5

16%

1.75

Обе забьют - да

15%

2.02
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Локомотив

ИТБ1 (1.5)

21%

1.84

П1

18%

1.75

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23%

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Футбол
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ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
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 Урал 24 4 9 11 15-25 21
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 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
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 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 2 : 0
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
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Спартак – Рубин
 - : -
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