Гендиректор «Зенита» Медведев считает бессмысленным отвечать Зареме Салиховой

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слова Заремы Салиховой, супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна о выступлении петербуржцев в еврокубках.

«Буду ли я отвечать Зареме Салиховой? Считаю это бессмысленным», — приводит слова Медведева «РБ Спорт».

Ранее Салихова заявила, что «за пределы РФ величие запоребриковых не распространяется».

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков в 24 матчах. «Зенит» лидирует в чемпионате России, имея на счету 52 очка.