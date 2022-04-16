«Спартак» выйдет на матч с «Рубином» в форме со шрифтом Брайля

«Спартак» в сегодняшнем матче 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» выйдет нат поле в лимитированной коллекции игровых маек, информирует сайт клуба.

Фамилии будут нанесены увеличенным шрифтом Брайля, который помогает читать незрячим людям.

После матча с «Рубином» все майки будут переданы в фонд экс-вратаря «Спартака», а ныне коооридантора клуба Артема Реброва и выставлены на благотворительный аукцион.

Матч «Спартак» — «Рубин» пройдет сегодня, 16 апреля, в Москве на стадионе «Откртие Арена». Начало — в 19.00 мск.