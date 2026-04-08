Садулаев: «Капитаном «Ахмата» у нас был и остается Ризван Уциев»

Полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев рассказал о том, как чувствует себя в роли капитана команды.

«Капитаном «Ахмата» у нас был и остается Ризван Уциев. Он еще не закончил карьеру, поэтому капитан именно он, а я ему помогаю. Да, когда он не играет, на поле с капитанской повязкой выхожу я. Для меня это большая честь и ответственность. Особенно потому, что Уциев — легенда «Ахмата», наш настоящий капитан. Большая ответственность заменять его в этом качестве, когда он не на поле», — цитируют 26-летнего футболиста «Известия».

Садулаев играет за основную команду «Ахмата» с июля 2019 года. В сезоне-2025/26 в 27 матчах он забил гол и сделал три результативные передачи.

38-летний защитник Уциев в команде с 2010 года.

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