Садулаев: «В первую очередь Черчесов наладил дисциплину в «Ахмате». Это самое главное для любой команды»

Полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев рассказал, что поменялось с приходом на пост главного тренера команды Станислава Черчесова.

«В первую очередь он наладил дисциплину. Это самое главное для любой команды. И за счет этого мы стали играть хорошо. Коллектив у нас очень хороший, и тренер помогает нам, мотивирует каждого футболиста. К тому же еще на зимних сборах мы серьезно поработали и прибавили во всех компонентах. Отсюда и весну мы так начали — надеюсь, это продолжится», — цитируют 26-летнего футболиста «Известия».

«Ахмат» занимает девятое место в таблице чемпионата России — у команды 30 очков после 23 матчей.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max