Кучаев отреагировал на свой гол в ворота ЦСКА

Полузащитик казанского «Рубина» Константин Кучаев рассказал о голе в ворота московского ЦСКА, воспитанником которого является.

— Вы заранее решили, что не будете отмечать гол? Слышали, что кричали болельщики ЦСКА?

— Да, я слышал. Было приятно и неожиданно. Решил заранее, да. Я сказал ребятам, что если забью, то не буду отмечать.

— С кем-то из братьев общались о возможности возвращения в ЦСКА?

— Я в любом случае доиграю сезон, а дальше будет видно, что будет происходить. Не общался, но перекинулся парой слов.

— С голом не поздравили?

— Сказали, что только ЦСКА может забивать.

— Перед пенальти о чем говорили с Обляковым?

— Нам показалось, что пенальти какой-то странный. Показалось, что игра была в мяч.

— Как оцените судейство?

— Мне было не до повторов, чтобы их смотреть. В динамике казалось, что была рука, когда забивали со штрафного. Но остальные голы там смотрели офсайд, но этого я не мог увидеть.

Ранее, 20 марта, «Рубин» проиграл в Москве ЦСКА (1:6). Единственный гол в ворота армейцев забил Кучаев.