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Сегодня, 16:52

Обляков: «Говорят ли в команде о чемпионстве? Да какой там — идем от игры к игре»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков подвел итоги матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (6:1).

«Игра хорошо давалась, поймали уверенность, все получалось.

Новички хорошо влились, мы им помогаем. Никаких проблем.

Я тоже раскрылся рядом с ними? Я всегда выкладываюсь на 100 процентов.

На сборах хорошо подготовились, отдаемся игре.

Говорят ли в команде о чемпионстве? Да какой там — идем от игры к игре, а после 30 тура посмотрим», — заявил Обляков.

ЦСКА набрал 42 очка в 22 играх и занимает третье место в турнирной таблице, по числу очков армейцы сравнялись с московским «Динамо», которое проведет свой матч позже в воскресенье.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 22-й тур
20 мар, 14:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
6:1
Рубин
Голы
Юсуф Языджи, 5 (1:0), Гбамен, 11 (2:0), Медина, 24 (3:0), Карраскаль, 26 (4:0), Кучаев, 38 (4:1), Юсуф Языджи, 67 (5:1), Юсуф Языджи, 86 (6:1)
ЦСКА
Акинфеев Марио Фернандес Щенников (Магнуссон, 46) Дивеев Карраскаль (Эджуке, 80) Зайнутдинов (Яковлев, 65) Гбамен Медина Бийол Юсуф Языджи (Ахметов, 89) Обляков
Рубин
Дюпин Бегич Зотов Тальби Бакаев (Фаттахов, 70) Ломовицкий Кварацхелия (Тесленко, 86) Мусаев Самошников Кучаев (Апшацев, 86) Онугха (Кузнецов, 78)
Предупреждения
Щенников 15’, Обляков 34’, Зайнутдинов 58’  -  Ломовицкий 20’, Бегич 25’, Фаттахов 78’
Удаления
Ломовицкий 44’ (вторая ж.к), Бегич 85’ (вторая ж.к)
Судьи
Левников (Санкт-Петербург) Веретешкин (Санкт-Петербург) Болховитин (Ленинградская область)
ВАР
Панин (Дмитров) Богданов (Верея)

 

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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  • Footboom
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  • Bet24 online
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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Ростов

П1

23%

1.41

ТБ 2.5

18%

1.87

Обе забьют - нет

12%

1.73
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Нижний Новгород 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

1.74

Обе забьют - да

19%

2.02

ТБ 1.5

15%

1.33
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 6
Рубин 1
Матч завершен

П1

21%

1.39

Ф1 (-1.0)

16%

1.63

П1 и ТМ 4.5 - Да

13%

1.59
Иван Обляков
ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
1
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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