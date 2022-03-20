Обляков: «Говорят ли в команде о чемпионстве? Да какой там — идем от игры к игре»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков подвел итоги матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (6:1).

«Игра хорошо давалась, поймали уверенность, все получалось.

Новички хорошо влились, мы им помогаем. Никаких проблем.

Я тоже раскрылся рядом с ними? Я всегда выкладываюсь на 100 процентов.

На сборах хорошо подготовились, отдаемся игре.

Говорят ли в команде о чемпионстве? Да какой там — идем от игры к игре, а после 30 тура посмотрим», — заявил Обляков.

ЦСКА набрал 42 очка в 22 играх и занимает третье место в турнирной таблице, по числу очков армейцы сравнялись с московским «Динамо», которое проведет свой матч позже в воскресенье.