Иванов: «Сейчас говорил с Березуцкими. Сказал, что в жизни не видел такого»

Представитель президента ЦСКА Сергей Иванов прокомментировал итог матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (6:1). По его словам, ситуация с легионерами не изменилась.

«Сейчас говорил с Березуцкими. Сказал, что в своей жизни видел несколько сотен матчей ЦСКА, но такого не помню, — отметил Иванов. — И дело не в счете, счета бывали и крупнее. Дело в другом. По традиции советского футбола, когда ты выигрываешь перед перерывом 4:0 или 4:1, то во втором тайме ты валяешь дурака. А ЦСКА второй тайм сыграли не хуже чем первый. Было видно, что горели глаза, игроки бежали, старались порадовать зрителей. Они порадовали болельщиков. Вот и все.

Ситуация с легионерами не изменилась. Более того, есть заявление игроков, где они говорят: «Не беспокойтесь. Мы хотим играть в футбол, который нам нравится. Нам нравится командная химия». Это очень важное явление в командных видах спорта. В баскетболе точно. Химия в раздевалке иногда играет решающую роль в завоевании титулов. Все в порядке, все хорошо".