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Иванов: «Сейчас говорил с Березуцкими. Сказал, что в жизни не видел такого»

Сергей Иванов заявил, что ситуация с легионерами в ЦСКА не изменилась
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Представитель президента ЦСКА Сергей Иванов прокомментировал итог матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (6:1). По его словам, ситуация с легионерами не изменилась.

«Сейчас говорил с Березуцкими. Сказал, что в своей жизни видел несколько сотен матчей ЦСКА, но такого не помню, — отметил Иванов. — И дело не в счете, счета бывали и крупнее. Дело в другом. По традиции советского футбола, когда ты выигрываешь перед перерывом 4:0 или 4:1, то во втором тайме ты валяешь дурака. А ЦСКА второй тайм сыграли не хуже чем первый. Было видно, что горели глаза, игроки бежали, старались порадовать зрителей. Они порадовали болельщиков. Вот и все.

Ситуация с легионерами не изменилась. Более того, есть заявление игроков, где они говорят: «Не беспокойтесь. Мы хотим играть в футбол, который нам нравится. Нам нравится командная химия». Это очень важное явление в командных видах спорта. В баскетболе точно. Химия в раздевалке иногда играет решающую роль в завоевании титулов. Все в порядке, все хорошо".

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Footboom
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  • bk news
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Ростов

П1

23%

1.41

ТБ 2.5

18%

1.87

Обе забьют - нет

12%

1.73
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Нижний Новгород 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

1.74

Обе забьют - да

19%

2.02

ТБ 1.5

15%

1.33
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 6
Рубин 1
Матч завершен

П1

21%

1.39

Ф1 (-1.0)

16%

1.63

П1 и ТМ 4.5 - Да

13%

1.59
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Иванов (чиновник)
2
1
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2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
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12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
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