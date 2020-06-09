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Полуяхтов считает, что «Крылья» задолжали своим болельщикам

13:35
Владимир Полуяхтов. Фото ФК "Крылья Советов".
Владимир Полуяхтов. Фото ФК "Крылья Советов".
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Защитник «Крыльев Советов» Владимир Полуяхтов высказал мнение, что команда задолжала самарским болельщикам.

«Нам предстоит восемь игр, — цитирует Полуяхтова официальный сайт «Крыльев». — А это очень много, поэтому все может поменяться кардинально. В нашей ситуации мы можем только подниматься, и так и должно быть. Я вижу, как мы все соскучились, все ребята тренируются с огромным желанием, глаза горят. Уже говорил — мы задолжали нашим болельщикам. В этот период самоизоляции они были без футбола. Сейчас эти матчи будут глотком воздуха для них, и мы должны их мотивировать на поддержку, развернуть лицом к команде».

«Крылья Советов» занимают 15-е место в Тинькофф чемпионате России, имея в активе 22 очка в 22 играх. 30-летний Владимир Полуяхтов в текущем сезоне провел 10 матчей за «Крылья».

Дополнительная информация:

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?18083

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