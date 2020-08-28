Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько рассказал о своем назначении в подмосковный клуб.

— Какова моя роль в «Химках»? Я — тренер, и это самое важное, что все должны понять, — сказал Гунько в интервью телеканалу «Россия 24». — «Химки» в моей жизни появились задолго до этого момента. Если не ошибаюсь, в 2015-м году поступило предложение возглавить команду, но на тот момент, скажем так, я не был готов и принял решение остаться в «Спартаке». В этот раз я получил такое предложение, от которого невозможно было отказаться. Я принял этот вызов с большим удовольствием.

Дмитрий Гунько возглавил «Химки» накануне старта сезона-2020/21. После пяти сыгранных туров Тинькофф РПЛ подмосковный клуб занимает 15-е место с двумя очками.