Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал «СЭ» о коронавирусе у нападающего Павла Погребняка.

— В принципе про Павла мы все написали на официальном сайте клуба, — говорит Иванов. — Что мне еще добавить? Я же не врач. Сказали, что у него самая легкая форма болезни. У всей команды отрицательный тест, а у него — положительный. Когда он прилетел в Екатеринбург, его поселили в гостиницу. Паша жил в отдельном номере, никуда не выходил. А в один вечер решил пройти КТ, вызвал врачей. Его отвезли в больницу. Там поставили диагноз: двустороннее воспаление легких и положительный тест на коронавирус. Вот и все. Говорят, что ничего страшного пока нет. Сидим-ждем заключения врачей. Оставили Погребняка в больнице.

— Примерные сроки лечения?

— Не знаю. Пусть врачи говорят. Все равно ему потом еще придется просидеть две недели на карантине. Сейчас у меня нет информации.

— Значит, не успеет подготовиться к сезону?

— Конечно, желаем Павлу скорейшего выздоровления. Пусть он скорее вернется в строй, к нам. Но что поделать? У нас есть кому играть, будем думать... Вообще, получается, что Погребняк в Москве заболел... У наст Паша никуда не ходил, ни с кем не общался, в гостинице сидел, только вот анализ сдал и все... Так что будьте аккуратны там у себя!

— Это далеко не первый случай в РПЛ. Он не укрепляет вас в мысли о том, что сезон не надо доигрывать?

— Ну я уже много раз говорил про то, что об этом думаю. Но понимаете в чем дело. Белорусы все еще играют, немцы начали, а мы только пока готовимся, говорим. Вот честно — я не знаю, как правильно. Сразу высказывал мнение, что давайте закончим. Но раз приняли такое решение...

Мы уже иностранцев привезли, тратим деньги. Сейчас всю команду завезем на базу. Это же все траты. И так ведь с финансами не все хорошо. Но раз РФС принял такое решение, то надо готовиться. А если все сейчас отменить, кто нам потом покроет наши затраты? Это тоже неправильно. Мы же заказывали самолет, чтобы ребята прилетели. А как быть теперь? Раз решили, давайте доигрывать.

— Есть мнение, что коронавирус вообще может сильно сказаться на дальнейшей карьере игроков...

— Ну этого я не знаю. Читал, но непонятно, на чем это основано. Никто же раньше с этой болезнью не сталкивался.

— Сильно напрягает, что пауза между двумя сезонами составит всего 10 дней?

— Ну а что делать? Другого выхода нет. Надеюсь, что трансферное окно нам продлят. (Виталий Айрапетов)