РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Полиция провела проверку «Открытие Арены» из-за угрозы взорвать «Спартак»

13:27
«Открытие Арена». Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Открытие Арена». Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Полиция Москвы провела проверку стадиона «Спартака» «Открытие Арена» из-за угрозы взрыва, сообщает Telegram-канал «Мутко против»

Сообщается, что 48-летний житель Москвы Альберт Князев позвонил в ОВД по Тверскому району и сообщил, что в ближайшее время взорвет «Спартак». Указано, что он был в состоянии алкогольного опьянения.

На стадион кинологи с собаками, которые не обнаружили взрывное устройство. После этого полицейские отправились на адрес к звонившему и нашли его в окружении шарфов и нескольких бутылок спиртного. Его доставили в отделение полиции.

Дополнительная информация

https://web.telegram.org/#/im?p=@offsider

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир