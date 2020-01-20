Полиция провела проверку «Открытие Арены» из-за угрозы взорвать «Спартак»

Полиция Москвы провела проверку стадиона «Спартака» «Открытие Арена» из-за угрозы взрыва, сообщает Telegram-канал «Мутко против»

Сообщается, что 48-летний житель Москвы Альберт Князев позвонил в ОВД по Тверскому району и сообщил, что в ближайшее время взорвет «Спартак». Указано, что он был в состоянии алкогольного опьянения.

На стадион кинологи с собаками, которые не обнаружили взрывное устройство. После этого полицейские отправились на адрес к звонившему и нашли его в окружении шарфов и нескольких бутылок спиртного. Его доставили в отделение полиции.