Показания Пака на суде: "Одна из девушек села на колени Кокорина"

Чиновник Минпромторга Денис Пак начал давать показания в Пресненском суде Москвы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, брата форварда "Зенита" Кирилла Кокорина и друга полузащитника "Краснодара", детского тренера Александра Протасовицкого.

Пак вместе с гендиректором ФГУП "НАМИ" Сергеем Гайсиным проходит по делу как пострадавший в инциденте в кафе "Кофемания" утром 8 октября 2018 года, перед этим от компании у ночного клуба "Эгоист" пострадал водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук.

– Меня зовут Пак Денис Климентьевич. Мои права понятны. Подсудимые знакомы по обстоятельствам дела, – сказал Пак. – Обстоятельств для оговора не имею. Гайсина знаю, Соловчука знаю по материалам дела.

– Расскажите об обстоятельствах с самого начала, – попросила прокурор.

– 8 октября примерно 8.55 я приехал на запланированную рабочую встречу в "Кофеманию". Во встрече с коллегами должен был принимать участие Гайсин. Мне был предоставлен свободный столик на троих человек. Увидел, что напротив размещается шумная компания примерно из 10 человек. Данная компания в утреннее время по внешним признакам находилась в алкогольном опьянении, вела шумно, нарушала общепризнанные нормы поведения, проявляя неуважение к обществу. При этом в кафе было много людей, оно было практически полное. Были и мужчины, и женщины, даже одна из них была беременна.

В качестве примера неуважения к окружающим, хамского поведения, могу ответить, что одна из девушек села на колени А.Кокорина. Они начали целоваться, через некоторое время она положила голову на колени. Все это выглядело крайне неприятно. Я отметил, что это не только мое отношение к тому, что происходило. (Александр Рогулев)

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