Погребняк считает, что «Спартаку» будет тяжело рассчитывать на чемпионство

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк в разговоре с «СЭ» высказался о шансах «Спартака» на чемпионство после поражения в матче 24-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» (1:2).

«Спартак» удивил со знаком минус. После таких игр рассчитывать на что-то большее, чем третье место, тяжеловато. Хотя «Зенит» в этом сезоне проигрывал дома «Акрону» и «Крыльям Советов» и тем не менее, в гонке. Но все будет зависеть от игры «Зенита» и «Краснодара», — сказал Погребняк «СЭ».

«Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков. Махачкалинское «Динамо» на 9-й строчке с 27 баллами.