Погребняк поделился зажигательным танцем с женой в рамках нового челленджа

Нападающий «Урала» Павел Погребняк опубликовал в своем Instagram видео танца со своей супругой Марией в рамках нового танцевального челленджа.

Из-за пандемии коронавируса матчи РПЛ приостановлены. «Урал» с 25 очками после 22 туров занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. 36-летний Погребняк в сезоне-2019/20 провел в составе «Урала» 14 матчей, в которых забил 4 гола.