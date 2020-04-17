РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Погребняк поделился зажигательным танцем с женой в рамках нового челленджа

11:41
Павел Погребняк с женой Марией. Фото Instagram
Павел Погребняк с женой Марией. Фото Instagram
Теги:

Нападающий «Урала» Павел Погребняк опубликовал в своем Instagram видео танца со своей супругой Марией в рамках нового танцевального челленджа.

Из-за пандемии коронавируса матчи РПЛ приостановлены. «Урал» с 25 очками после 22 туров занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. 36-летний Погребняк в сезоне-2019/20 провел в составе «Урала» 14 матчей, в которых забил 4 гола.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир