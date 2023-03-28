Погребняк поделился мнением о последних играх «Зенита»

Российский футболист Павел Погребняк прокомментировал последние неудачные игры «Зенита». Он считает, что это не повлияет на возникновение интриги в РПЛ.

«Зашаталось первое место в РПЛ для «Зенита» после двух поражений подряд? Ничего там не зашаталось. Отрыв комфортный, семь очков. Все нормально, все под контролем. Да, есть какая-то стагнация в игре, но я думаю, что Сергей Богданович разберется. Малком не играл в матче Кубка России с «Динамо», тоже сказывается», — цитирует Погребняка ТАСС.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков в 20 матчах. Отставание идущего вторым «Ростова» составляет семь очков.