«Поеду на тренировку! А потом вкусно покушаем». Первое, что сделает Джикия после карантина
08:00
Капитан и защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о том, как пройдет его первый день после карантина.
— Что сделаю в первую очередь? Поеду на тренировку! Соберемся, и думаю, тренерский штаб не будет ничего выдумывать — просто разомнемся, встанем в квадратик и нам дадут немного поиграть в футбол. Думаю, не будет никаких бегов, железа, пресса, резинок всяких и так далее. Вот пусть наш тренер по физподготовке это прочитает и ничего не планирует на первый день! А после тренировки всей командой поедем вкусно покушаем. Проведем собрание. (Дмитрий Зеленов)
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