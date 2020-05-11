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«Поеду на тренировку! А потом вкусно покушаем». Первое, что сделает Джикия после карантина

08:00
Георгий Джикия. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Георгий Джикия. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Капитан и защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о том, как пройдет его первый день после карантина.

— Что сделаю в первую очередь? Поеду на тренировку! Соберемся, и думаю, тренерский штаб не будет ничего выдумывать — просто разомнемся, встанем в квадратик и нам дадут немного поиграть в футбол. Думаю, не будет никаких бегов, железа, пресса, резинок всяких и так далее. Вот пусть наш тренер по физподготовке это прочитает и ничего не планирует на первый день! А после тренировки всей командой поедем вкусно покушаем. Проведем собрание. (Дмитрий Зеленов)

Полностью интервью с Джикией читайте здесь

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