Подольски вспомнил, как мог перейти в «Локомотив»

Бывший нападающий сборной Германии Лукас Подольски рассказал, как мог оказаться в чемпионате России.

— Вы сами когда-нибудь могли перейти в «Динамо»?

— Я точно мог перейти в «Локомотив», — цитирует футболиста пресс-служба «Динамо». — Переговоры действительно велись, я встречался с президентом клуба, это была женщина. Знаю, что для «Динамо» «Локомотив» один из принципиальных соперников. Что касается вашего клуба, я не уверен на 100%, но мне кажется что-то было. Возможно, агент говорил, что есть интерес. Но конкретное предложение от российских клубов и встреча у меня была только с «Локомотивом».

При этом с российским футболом знаком не понаслышке. Играл и против сборной, и против ваших клубов в еврокубках. Я выступал вместе с Андреем Аршавиным, сейчас играю с Федором Кудряшовым. Так что более-менее ориентируюсь.

Подольски сейчас играет за турецкий «Антальяспор». Напомним, Лукас является чемпионом мира 2014 года в составе сборной Германии, он занимает третье место в списке лучших бомбардиров немецкой национальной команды.