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Глушаков: «Вот в «Спартаке» взяли пачку игроков — вжух, убрали. Поставили новых. «Зенит» так не делает»

Глушаков оценил трансферную кампанию "Спартака"
Виктория Кравченко
Денис Глушаков.
Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков высказался о новых игроках московского клуба. Футболист считает, что красно-белые ведут неправильную трансферную кампанию.

«Надо все делать плавно, совмещать опытных и молодых. Должна быть система, в которой на место завершившего карьеру готовят молодого.

Вот в «Спартаке» взяли пачку игроков — вжух, убрали. Поставили новых. Приехали. Ну и что дальше? Давайте другую команду.

Почему-то «Зенит» так не делает. Им доверяют деньги, и они покупают футболистов. И берут прежде всего опытных игроков», — цитирует Глушакова Sport24.

34-летний Глушаков играл за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2021/22 чемпионата России полузащитник сыграл за «Химки» 15 матчей и забил семь голов.

«Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-01-27-glushakov-o-spartake-vzyali-pachku-igrokov-vzhukh-ubrali-postavili-novykh-i-chto-zenit-tak-ne-delayet
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