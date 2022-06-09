Рианчо назвал причины ухода главного тренера Паоло Ваноли из «Спартака»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможный уход главного тренера команды Паоло Ваноли.

«У меня не было возможности следить за работой Паоло Ваноли. Думаю, что его уход — личное решение, которое мы должны уважать», — сказал Рианчо «СЭ».

Ранее итальянский журналист La Gazzetta dello Sport Лука Бьянкин сообщил, что «Спартак» может сделать объявление об уходе 49-летнего итальянского специалиста из московского клуба в течение дня или в ближайшие часы.