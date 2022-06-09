Рианчо назвал причины ухода главного тренера Паоло Ваноли из «Спартака»
Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможный уход главного тренера команды Паоло Ваноли.
«У меня не было возможности следить за работой Паоло Ваноли. Думаю, что его уход — личное решение, которое мы должны уважать», — сказал Рианчо «СЭ».
Ранее итальянский журналист La Gazzetta dello Sport Лука Бьянкин сообщил, что «Спартак» может сделать объявление об уходе 49-летнего итальянского специалиста из московского клуба в течение дня или в ближайшие часы.
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|
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|21.05
|17:00
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|1 : 2
|21.05
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|
Динамо – Сочи
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|
Краснодар – Ахмат
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|
Кр. Советов – Локомотив
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|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
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|
Рубин – Уфа
|1 : 2
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|
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|
ЦСКА – Ростов
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|
|
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Уфа
|19
|
|
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Сочи
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Дмитрий Полоз
Ростов
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|
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|
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Спартак
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|1
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|
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|1
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