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Почему не назначен второй пенальти в пользу «Рубина»?

15:15
Эпизод матча «Рубин» — «Арсенал».
Эпизод матча «Рубин» — «Арсенал».

На 34-й минуте матча 13-го тура Тинькофф чемпионата России «Рубин» — «Арсенал» арбитр Василий Казарцев во второй раз правильно не назначил пенальти в ворота гостей.

В том моменте в штрафной площади тульской команды произошло единоборство Николая Рассказова с Хвичей Кварацхелией. Защитник сыграл в мяч без нарушения правил игры, оснований для наказания его 11-метровым ударом не возникло. (Александр Бобров)

Рубин — Арсенал Т

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