Почему Безбородов не удалил динамовца Грулева?
На 15-й минуте матча 11-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Динамо» арбитр Владислав Безбородов не стал удалять динамовского полузащитника Вячеслава Грулева, ограничившись вынесением предупреждения.
Хавбек был наказан за то, что попал рукой в лицо Вадиму Карпову. Игрок красно-синих не смог продолжить игру — у него был поврежден нос, однако, несмотря на протесты тренеров и сотрудников армейского клуба, судья оставил свое решение в силе. Предположу, что Безбородов не достал красную карточку, потому что Грулев не использовал в единоборстве чрезмерную силу. Значит, предупреждения было достаточно. (Александр Бобров)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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