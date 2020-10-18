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Почему Безбородов не удалил динамовца Грулева?

17:35
Эпизод в матче ЦСКА — «Динамо». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Эпизод в матче ЦСКА — «Динамо». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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На 15-й минуте матча 11-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Динамо» арбитр Владислав Безбородов не стал удалять динамовского полузащитника Вячеслава Грулева, ограничившись вынесением предупреждения.

Хавбек был наказан за то, что попал рукой в лицо Вадиму Карпову. Игрок красно-синих не смог продолжить игру — у него был поврежден нос, однако, несмотря на протесты тренеров и сотрудников армейского клуба, судья оставил свое решение в силе. Предположу, что Безбородов не достал красную карточку, потому что Грулев не использовал в единоборстве чрезмерную силу. Значит, предупреждения было достаточно. (Александр Бобров)

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