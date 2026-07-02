США в меньшинстве переиграли Боснию и вышли в 1/8 финала ЧМ-2026

США выиграли у Боснии и Герцеговины в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 — 2:0. Игра прошла на стадионе «Левайс» в Санта-Кларе (США).

В конце первого тайма американский нападающий Фоларин Балогун открыл счет в этой встрече. На 64-й минуте встречи он получил красную карточку за наступ на голеностоп соперника в борьбе за мяч. Несмотря на удаление на 82-й минуте США удвоили преимущество — полузащитник Малик Тилльман прямым ударом со штрафного отправил мяч в сетку ворот боснийцев.

США сыграют в 1/8 финала против Бельгии, которая в дополнительное время победила Сенегал (3:2 д.в.).