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Сегодня, 05:06

США в меньшинстве переиграли Боснию и вышли в 1/8 финала ЧМ-2026

Евгений Козинов
Корреспондент
Малик Тилльман с игроками сборной США после гола.
Фото Reuters

США выиграли у Боснии и Герцеговины в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 — 2:0. Игра прошла на стадионе «Левайс» в Санта-Кларе (США).

В конце первого тайма американский нападающий Фоларин Балогун открыл счет в этой встрече. На 64-й минуте встречи он получил красную карточку за наступ на голеностоп соперника в борьбе за мяч. Несмотря на удаление на 82-й минуте США удвоили преимущество — полузащитник Малик Тилльман прямым ударом со штрафного отправил мяч в сетку ворот боснийцев.

США сыграют в 1/8 финала против Бельгии, которая в дополнительное время победила Сенегал (3:2 д.в.).

Чемпионат мира. 1/16 финала.
02 июля, 03:00. Levi's Stadium (Санта-Клара)
США
2:0
Босния и Герцеговина
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Фоларин Балогун

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