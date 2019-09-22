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Победная раздевалка «Сочи» после матча с «Динамо»

17:15
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Официальный Instagram-аккаунт «Сочи» опубликовал фотографию из раздевалки команды после победы над «Динамо» (3:2) в матче 10-го тура чемпионата России. Встреча проходила в Москве.

— Это наша общая победа! — написано в Instagram «Сочи». — Спасибо всем, кто провел эти два часа с нами! Всем, кто верил в команду!

«Сочи» с 9 очками располагается на 12-м месте. «Динамо» — 11-я строчка и 10 баллов.

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Динамо — Сочи

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