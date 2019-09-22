Победная раздевалка «Сочи» после матча с «Динамо»
17:15
Официальный Instagram-аккаунт «Сочи» опубликовал фотографию из раздевалки команды после победы над «Динамо» (3:2) в матче 10-го тура чемпионата России. Встреча проходила в Москве.
— Это наша общая победа! — написано в Instagram «Сочи». — Спасибо всем, кто провел эти два часа с нами! Всем, кто верил в команду!
«Сочи» с 9 очками располагается на 12-м месте. «Динамо» — 11-я строчка и 10 баллов.
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