Наумов объяснил разрешение Правительства продать часть акций «Локомотива» РЖД

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с корреспондетом «СЭ» отреагировал на разрешение Правительства РФ продать РЖД часть акций московского клуба.

«Это может быть связано только с внутренними делами. Насколько я знаю, новая компания, которая пришла в клуб, взяла кредиты на покупку игроков. Вполне возможно, что часть акций за счет погашения кредитов была передана дочернему предприятию, которая закроет задолженности. Это просто внутренние финансовые дела РЖД. Они никак не связаны с футболом. Это никак не отразится ни на команде, ни на болельщиках. Бюджет «Локомотива» консолидирован из всех структур РЖД», — сказал Наумов «СЭ».

Ранее, 25 марта, председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник объяснил «СЭ», что в документе Правительства речь идет об изменении структуры владения внутри Холдинга.