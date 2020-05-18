Плиев сдал тест на коронавирус еще в Осетии. Игроки «Рубина» пройдут проверку сегодня

По данным «СЭ», российские игроки «Рубина» сдадут тесты на коронавирус сегодня в Казани.

Футболист Константин Плиев, заболевший коронавирусом, не успел присоединиться к команде — он заболел, находясь дома во Владикавказе, и сдал тест в Северной Осетии. Результат оказался положительным. Таким образом, опасности для команды игрок не представляет, потому что не контактировал с партнерами. Легионеры «Рубина» сдадут тесты после того, как вернутся в Россию. Это должно произойти в ближайшую среду.