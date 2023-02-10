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Сегодня, 18:25

Писарский рассказал, что у него были предложения от трех турецких клубов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский рассказал о предложениях, которые получал от других клубов.

«Знал про «Црвену Звезду», сам общался с руководством клуба. Еще были предложения от трех клубов Турции из верхней части таблицы. Еще была пара вариантов из РПЛ, но нам они не подошли. Про «Севилью» мне говорил агент, но без конкретики, а про Бундеслигу я не в курсе. Я ведь рано перешел в «Крылья», до нового года. Если бы долго думал, то, может, еще бы возникли варианты, но для себя я сделал выбор в пользу Самары. Почему отказал командам из еврокубков? Это хорошие варианты, но я хотел еще поиграть в России. Это мое желание, у меня семья тут. Я всего полгода в РПЛ, решил все резко не менять. Если судьба решит, что мне предстоит играть в Европе, то я там в любом случае окажусь. Если нет, то продолжу карьеру в России», — приводит слова Писарского Metaratings.ru.

Писарский перешёл в «Крылья Советов» из «Оренбурга» в январе 2023 года за 1,35 миллиона евро. В первой части сезона-2022/23 26-летний нападающий сыграл 19 матчей, забил в них 17 голов и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/pisarskii-rasskazal-chto-u-nego-byli-predlozheniya-ot-tryokh-tureckikh-klubov-226788/
Владимир Сычевой
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